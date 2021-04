Procès George Floyd: le policier Derek Chauvin déclaré coupable

Le policier blanc Derek Chauvin a été déclaré mardi coupable du meurtre de l'Afro-Américain George Floyd, à l'issue d'un procès concluant une retentissante affaire qui a profondément marqué l'Amérique en illustrant les divisions raciales dans le pays.

Les 12 jurés qui délibéraient depuis lundi à Minneapolis ont déclaré Derek Chauvin coupable des trois chefs d'accusation pour lesquels il comparaissait. Le policier, menotté, a été immédiatement écroué. L'annonce du verdict a suscité une explosion de joie devant le tribunal. L'avocat de la famille de George Floyd salue un verdict marquant un "tournant dans l'Histoire".

Le policier de 45 ans était jugé pour meurtre, homicide involontaire et violences volontaires ayant entraîné la mort de George Floyd, qu'il avait interpellé avec trois autres agents pour une infraction mineure le 25 mai 2020.



Derek Chauvin, qui comparaissait libre, encourt 12 ans et demi de prison pour l'accusation la plus grave.



Les jurés représentent la diversité de la population de la ville: sept femmes et cinq hommes, six Blancs et six personnes de couleur; le plus jeune a la vingtaine et la plus âgée la soixantaine.



"Vous devez être absolument impartiaux" et ne pas laisser "l'opinion publique influencer votre décision", leur avait dit lundi le juge Peter Cahill à l'issue d'une longue journée consacrée aux réquisitions et à la plaidoirie.



L'issue de ce procès suscitait l'inquiétude des autorités qui craignent des violences si le policier est acquitté.



Des soldats de la Garde nationale ont ainsi été déployés dans l'agglomération, théâtre de manifestations quotidiennes depuis la mort récente d'un jeune homme noir en périphérie de Minneapolis.



"Paix et stabilité"



Daunte Wright, un Afro-Américain âgé de 20 ans, a été tué par une policière blanche lors d'un banal contrôle routier dans la banlieue de cette grande ville du nord des Etats-Unis.



Minneapolis s'était déjà embrasée après la mort de George Floyd, et les commerces se sont de nouveau barricadés derrière des planches en bois cette semaine.



"Il faut s'assurer que la paix et la stabilité soient respectées, mais il est aussi important que la colère de la rue, quoi qu'il arrive, soit transformée de manière positive", a affirmé lundi soir le gouverneur de l'Etat, Tim Walz.



Plus de 400 personnes ont défilé lundi à Minneapolis pour demander la condamnation de Derek Chauvin.



Dans la capitale fédérale Washington, les autorités ont également mis les forces de l'ordre en alerte en prévision de manifestations qui pourraient suivre le verdict. A New York, la police a assuré qu'elle était prête à intervenir en cas de violences.



L'agonie de George Floyd sous le genou de Derek Chauvin, filmée par des passants, a choqué le monde et suscité des manifestations d'une ampleur historique contre le racisme et les violences policières.



"Cette affaire est exactement ce à quoi vous avez pensé au départ, en regardant cette vidéo", a affirmé lundi le procureur Steve Schleicher dans son réquisitoire.



"C'était un meurtre, l'accusé est coupable des trois chefs d'accusation et il n'y a aucune excuse", a-t-il assené.



Des preuves "accablantes"



L'accusation, qui a fait défiler à la barre plusieurs témoins issus de la police, a souligné que ce procès n'était pas celui de l'institution, mais d'un individu qui a "trahi" son serment de policier.



L'avocat de Derek Chauvin, Eric Nelson, a au contraire appelé les jurés à prendre en compte le contexte d'une interpellation qui, selon lui, dégénère avec un suspect d'un gabarit imposant qui résiste à quatre policiers voulant le maîtriser.



Derek Chauvin a agi de manière "raisonnable" compte tenu des circonstances, a argué l'avocat, en disant que les agents de police étaient "des êtres humains" qui "peuvent faire des erreurs dans des situations très stressantes".



Le président Joe Biden s'est invité mardi dans les débats, estimant que les preuves étaient "accablantes" contre l'ancien policier.



La veille, il avait discuté au téléphone avec les proches de George Floyd, selon la Maison Blanche.



"J'ai appris à connaître la famille de George (...). C'est une famille bien", a-t-il ajouté, évoquant "l'angoisse" de l'attente de la décision du jury pour cette dernière.



M. Biden avait déjà rencontré la famille Floyd en juin 2020 à Houston, avant les funérailles du quadragénaire.



Le président "sait ce que c'est que de perdre un membre de la famille et il sait ce par quoi nous passons", a confirmé mardi matin un frère de George Floyd, Philonise, sur NBC.



M. Biden a perdu sa première femme et leur fille dans un accident de voiture, puis son fils Beau, décédé d'un cancer.