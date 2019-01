Moscou exige des explications de Washington après l'arrestation d'un Russe aux Mariannes

(Belga) La Russie a dit samedi exiger des explications de la part des Etats-Unis concernant l'arrestation d'un Russe par le FBI fin décembre, peu après l'interpellation à Moscou d'un Américain accusé d'espionnage.

Selon le ministère russe des Affaires étrangères, Dmitri Makarenko, né en 1979, a été arrêté alors qu'il se trouvait avec sa famille à leur arrivée à l'aéroport de Saipan, sur les îles Mariannes du Nord, territoire associé aux Etats-Unis et situé dans la mer des Philippines. "L'ambassade russe à Washington a appris ce qui lui est arrivé non pas via les forces de l'ordre américaines, mais via ses proches", a poursuivi le ministère dans un communiqué, accusant les Etats-Unis de violer le droit consulaire. La Russie n'a pas obtenu d'accès consulaire, qui aurait dû être accordé le 2 janvier au plus tard à M. Makarenko, qui a été transféré des îles Mariannes du Nord en Floride, selon la même source. "Nous demandons à Washington de clarifier les raisons de l'arrestation de ce citoyen russe et de respecter pleinement ses droits", a ajouté le ministère russe. Selon le ministère, l'arrestation de M. Makarenko a eu lieu le 29 décembre, soit au lendemain de l'interpellation par les services de sécurité russes (FSB) à Moscou de l'américano-britannique Paul Whelan, accusé d'espionnage. Également détenteur des passeports canadien et irlandais, M. Whelan a été placé jeudi en détention provisoire dans l'attente de son procès. Il encourt une peine pouvant aller jusqu'à 20 ans de prison. Ces arrestations interviennent au moment où la Russie est mise en cause en Occident dans plusieurs affaires retentissantes d'espionnage. (Belga)