Nouveau virus en Chine - Le virus chinois décelé à Macao, les employés des casinos contraints à porter un masque

(Belga) La région semi-autonome chinoise de Macao a fait mercredi état d'un premier cas du coronavirus apparu en Chine et ordonné à tous les employés de ses casinos de porter un masque, pour endiguer l'épidémie.

Seule zone en Chine où les jeux d'argent sont autorisés, l'ex-colonie portugaise attire chaque année des millions de touristes de Chine continentale. Et avec le début dans quelques jours des vacances du Nouvel an lunaire, la ville située de l'estuaire de la Rivière des Perles se prépare à un afflux de visiteurs. Nombre de pays asiatiques ont pris des mesures particulières pour détecter les éventuelles personnes porteuses du nouveau coronavirus apparu en décembre dans la ville chinoise de Wuhan, et qui a déjà fait au moins neuf morts en Chine. Mercredi, les autorités macanaises ont à leur tour annoncé un premier cas confirmé du virus, décelé chez une femme d'affaires de 52 ans qui était arrivée dimanche en train en provenance de la ville voisine de Zhuhai. "Une série de tests ont montré qu'elle était positive au coronavirus et qu'elle présentait des symptômes de pneumonie", a déclaré aux journalistes le chef du département macanais de la Santé, Lei Chin-lon. Cette dame était descendue au New Orient Landmark Hotel avec deux amis qui sont sous surveillance médicale depuis son hospitalisation mardi. La secrétaire macanaise aux Affaires sociales et à la Culture, Ao Ieong Iu, a indiqué que les employés de tous les casinos devraient porter des masques, tandis que toutes les personnes entrant dans la ville en provenance de Chine continentale auraient un questionnaire médical à remplir. "Nous n'interdisons pas aux groupes de touristes de Wuhan de venir, mais nous ne les encourageons pas non plus", a-t-elle dit. "Nous demandons à toutes les agences de voyage de nous signaler les groupes arrivant de Wuhan".