Open d'Australie: Serena ne s'attarde pas

Serena Williams, qui fait à l'Open d'Australie son retour en compétition officielle quatre mois après sa finale explosive à l'US Open, n'a laissé aucune chance (6-2, 6-1 en 67 minutes) à la jeune Ukrainienne Dayana Yastremska (57e) au troisième tour, samedi à Melbourne.

La championne américaine, en quête d'une 24e couronne en Grand Chelem pour égaler le record absolu établi par l'Australienne Margaret Court dans les années 1960-1970, défiera en huitièmes de finale la N.1 mondiale Simona Halep ou sa soeur aînée Venus, opposées en soirée.

Contre Yastremska (18 ans), qui disputait seulement le deuxième Grand Chelem de sa jeune carrière, Serena s'est rapidement envolée 4-0. Les choses ne se sont pas arrangées pour la jeune Ukrainienne quand elle s'est tordu la cheville droite après une demi-heure de jeu.

C'est à Melbourne que la cadette des soeurs Williams (37 ans), ex-N.1 mondiale aujourd'hui 16e, s'est offert son 23e sacre en Grand Chelem en 2017. Elle était alors enceinte de huit semaines. L'édition 2018, quatre mois après qu'elle avait donné naissance à sa fille Olympia, s'était jouée sans elle.

Le N.1 mondial Novak Djokovic fait lui face au prometteur Canadien Denis Shapovalov (27e).

A la mi-journée, Naomi Osaka, lauréate du dernier US Open et N.4 mondiale, et Elina Svitolina, N.7 mondiale et victorieuse du récent Masters de fin d'année, ont renversé leurs adversaires respectives en trois sets: la Japonaise 5-7, 6-4, 6-1 après avoir été menée 4-1 dans la deuxième manche par la Taïwanaise Su-Wei Hsieh (27e), l'Ukrainienne 4-6, 6-4, 7-5 en près de trois heures après avoir accusé un retard de 3 jeux à 0 dans le set décisif face à la Chinoise Shuai Zhang (42e).

Pour une place en quarts de finale, Osaka affrontera la Lettonne Anastasija Sevastova (12e), tombeuse (6-3, 6-3) de la Chinoise Qiang Wang (21e). Svitolina sera elle opposée à la Belge Elise Mertens (14e) ou à l'Américaine Madison Keys (17e).

Résultats de la 6e journée de l'Open d'Australie, disputée samedi à Melbourne:

Simple messieurs (3e tour):

Daniil Medvedev (RUS/N.15) bat David Goffin (BEL/N.21) 6-2, 7-6 (7/3), 6-3

Kei Nishikori (JPN/N.8) bat Joao Sousa (POR) 7-6 (8/6), 6-1, 6-2

Simple dames (3e tour):

Serena Williams (USA/N.16) bat Dayana Yastremska (UKR) 6-2, 6-1

Naomi Osaka (JPN/N.4) bat Su-Wei Hsieh (TPE/N.28) 5-7, 6-4, 6-1

Anastasija Sevastova (LAT/N.13) bat Wang Qiang (CHN/N.21) 6-3, 6-3

Elina Svitolina (UKR/N.6) bat Zhang Shuai (CHN) 4-6, 6-4, 7-5