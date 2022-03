RTL info répond à vos questions: que veut dire la lettre Z peinte sur les véhicules militaires russes?

(c) Belga

Vous êtes nombreux à nous poser vos questions sur la guerre en Ukraine via le bouton orange Alertez-nous ou sur les réseaux sociaux. Ce vendredi, RTL INFO y répond. Gilles nous demande: "Que veut dire la lettre Z peinte sur les véhicules militaires russes?"

Dans le conflit en Ukraine, on a pu en effet voir de nombreux véhicules militaires arborant cette lettre blanche. Et en fait... elle ne veut rien dire. Ce serait simplement une manière pour les Russes de se reconnaître entre eux et d'éviter de se viser les uns les autres. Tout simplement.

Une pratique courante lors de conflit, et pas récente. Les alliés avaient déjà, lors du débarquement en Normandie en Juin 1944, peint des raies blanches et noires sur leurs avions pour les reconnaître.

Ce Z blanc, utilisé par les Russes depuis le début de la guerre en Ukraine, est par contre depuis repris comme un symbole en Russie. Une manière d'afficher son soutien à l'offensive.

Certains sites, dont celui de la chaine d'Etat RT, proposent des t-shirt floqués d'un Z à la vente.