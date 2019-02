Russie: l'investisseur américain Michael Calvey inculpé de fraude

(Belga) Les enquêteurs russes ont inculpé de "fraude" le fondateur américain d'un des principaux fonds d'investissement en Russie et son associé français, malgré les protestations suscitées dans les milieux d'affaires par leur arrestation, ont annoncé jeudi leurs avocats.

Michael Calvey, le créateur et directeur du fonds d'investissement Baring Vostok, "refuse de reconnaître sa culpabilité ou de faire toute déposition" avant d'avoir consulté sa défense, a déclaré aux agences de presse russes l'avocat Dmitri Kletotchkine. L'Américain, qui fait des affaires en Russie depuis plus de 20 ans, a été arrêté vendredi puis placé en détention préventive dans l'attente d'un éventuel procès pour fraude impliquant cinq autres personnes. L'ambassade des Etats-Unis a regretté jeudi dans un communiqué n'avoir toujours pas reçu la permission de rendre visite à M. Calvey en détention, comme le permet le droit consulaire, disant avoir exprimé sa "vive préoccupation". Les suspects, parmi lesquels figurent quatre employés de Baring Vostok, sont soupçonnés d'être à l'origine d'une fraude d'au moins 2,5 milliards de roubles (environ 33 millions d'euros). Parmi eux, le Français Philippe Delpal est chargé des investissements dans le secteur financier pour Baring Vostok. Il a également été inculpé, a dit son avocate à l'agence de presse RIA-Novosti. Le fonds d'investissement Baring Vostok a confirmé ces inculpations, dans un communiqué, tout en soulignant qu'il "a entièrement confiance dans la légalité des activités de ses employés et n'est pas d'accord avec les accusations". Baring Vostok "a toujours agi en toute conformité avec la loi", assure-t-il. Cette affaire est la dernière en date d'une longue liste de poursuites visant des dirigeants d'entreprises en Russie, souvent soupçonnées d'être motivées par des règlements de comptes commerciaux, voire politiques, mais concernant rarement des étrangers. Elle a provoqué de vives réactions dans les milieux économiques où Baring Vostok est très respecté, faisant craindre un coup porté au climat des affaires en Russie, déjà miné, selon de nombreux experts, par la corruption et le manque d'indépendance de la justice. (Belga)