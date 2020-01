Blizzard au Canada: la porte de son garage s'ouvre sur un véritable mur de neige (vidéo)

Un violent blizzard s'est abattu sur la province de Terre-Neuve-et-Labrador dans l'est du Canada. Il est tombé plus de 70 centimètres de neige en moins de 24 heures à Saint-Jean de Terre Neuve, la capitale de la province.

La neige et les congères provoquées par des vents de plus de 100 km/h ont bloqué rues et axes routiers, et enseveli les automobiles et certaines maisons.

De nombreuses images postées sur les réseaux sociaux témoignent de la quantité de neige exceptionnelle qui a recouvert la province. Comme cet homme qui tombe sur un mur de neige lorsqu'il ouvre la porte de son garage.