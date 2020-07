L'impressionnante mesure pour freiner la montée des eaux en Chine: un barrage a été dynamité

Les autorités ont détruit une partie d'un barrage dans l'est de la Chine, où les eaux avaient atteint un niveau critique, ont rapporté lundi des médias, au moment où le pays subit des pluies record.



Le centre et l'est de la Chine sont touchés depuis juin par des pluies torrentielles et des inondations, qui ont fait au moins 140 morts et disparus, à en croire le bilan officiel. L'intensification des précipitations ces dernières semaines a provoqué une brusque et inquiétante montée des eaux aux abords du Yangtsé, le plus long fleuve chinois, qui affecte quelque 24 millions de personnes, selon le ministère des Situations d'urgence.

Dans la province de l'Anhui (est), un barrage sur la rivière Chu a été dynamité dimanche alors que le niveau de l'eau se rapprochait dangereusement d'un niveau historique. La mesure a été prise pour assurer la sécurité des riverains, ont indiqué les autorités locales citées par les médias.

La tendance s'est accentuée au fil des décennies

La destruction partielle du barrage, situé à quelque 400 km au nord-ouest de Shanghai, devrait réduire le niveau de la rivière d'environ 70 centimètres, selon le quotidien Global Times.

Des inondations se produisent chaque été en Chine en raison des pluies saisonnières et de la fonte des neiges dans l'Himalaya. Mais la tendance s'est accentuée au fil des décennies, en partie en raison de la construction massive de barrages, qui empêchent par endroits les lacs et les plaines de totalement absorber les crues estivales.

Les écologistes soulignent également que la fonte rapide des glaciers himalayens, due au changement climatique, pourrait entraîner des inondations encore plus dangereuses à l'avenir.