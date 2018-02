Un couple de Portoricains trouve un bouteille jetée à la mer deux ans plus tôt à des milliers kilomètres (vidéo)

Une bouteille contenant un message a été découverte sur une plage de Porto Rico. Elle aurait parcouru des milliers de kilomètres puisque ce seraient deux Espagnols qui l’auraient jetée dans l’Océan atlantique quelque part entre l’Espagne et le Canada.

Imaginez-vous en train de vous promener sur une plage et soudain, vous tombez sur une bouteille contenant un message. Ça ressemble au début d’un film, mais c’est ce qu’a vécu un couple de Portoricains. Johvan et Tracy n’auraient jamais imaginé vivre ce qu’ils ont vécu il y a quelques jours. Une journée ordinaire à la plage s’est transformée en aventure extraordinaire. "Nous avons trouvé une bouteille dans le sable et j’ai dit : ‘Hé, il y a un déchet qui a été laissé là’. Elle m’a dit de le ramasser et de le jeter plus tard. Sur le ton de l’humour, j’ai dit : ‘Peut-être qu’il y a un message’… et il y en avait un", raconte Johvan.





"Par chance, j’avais un tire-bouchon sur moi"



La scène s’est déroulée sur la plage de Poza Las Mujeres à Manati dans le nord de Porto Rico. "Par chance, j’avais un tire-bouchon sur moi, nous l’avons ouverte et nous avons regardé ce qu’il y avait dedans. On a mis 10 minutes à attraper le message, mais on y est arrivé", se souviennent Tracy et Johvan.





Deux Espagnols sur un vaisseau militaire



Une fois que les trois bouts de papier ont été sortis, Johvan et Tracy ont pu commencer à lire le message et ont ainsi pu découvrir d’où il venait et qui l’avait écrit. Alors qu’ils se trouvaient sur un navire militaire reliant l’Espagne au Canada, le 8 février 2016, Christian et Carlos ont décidé de jeter un message à la mer. Jamais ils n’auraient imaginé qu’il parcoure autant de chemin.





"Ça m’a surpris que le message soit trouvé si rapidement"



Après l’avoir trouvé, Johvan a immédiatement appelé les deux hommes qui ont été impressionnés. "Ça m’a surpris que le message soit trouvé si rapidement. J’avais déjà oublié que nous l’avions jeté, jusqu’à ce que Johvan m’appelle", a expliqué l’un d’eux. Johvan et Tracy espèrent un jour rencontrer les deux Espagnols.