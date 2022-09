"Ce sont des heures d’entraînement": la chienne de Constance participe à un concours d'agilité à Court-Saint-Étienne

Une fédération d'agilité canine organise son championnat de Belgique ce dimanche. Le parcours est installé à Court-Saint-Étienne, dans le Brabant Wallon. Au-delà de la compétition, les maîtres sont surtout là pour travailler la complicité avec leur chien.

Entre les tunnels, les ponts et les sauts, les trente-cinq chiens participants doivent franchir de nombreux obstacles sur leur parcours. Le but, terminer le circuit dans l’ordre le plus rapidement possible.

Un long entraînement

La pratique exige un entraînement rigoureux et de longue haleine. Constance participe à deux séances par semaine avec sa chienne Hera : "Il faut que son chien soit éduqué parce qu’il doit pouvoir répondre à un rappel et ensuite ce sont des heures d’entraînement et des sauts… On fait des petits et des gros ateliers et après ils sont prêts pour des parcours mais l’éducation du chien reste la base."

Renforcer le lien avec le chien

Nicolas concourt également et nous assure que pour le maître aussi, c’est un véritable travail de donner des instructions claires. Néanmoins, leur complicité constitue un réel avantage: "C’est une façon de concrétiser le rapport entre le chien et le maître mais faut être un bon binôme pour faire ça. C’est très agréable".

Pour le co-organisateur, ce championnat est l’occasion de construire un lien entre le maitre et le chien: "Ça donne quand même une bonne motivation à la personne et au chien d’être super intéressé par son maitre", explique Marc Delvaux.

Ambiance et sport

Un maitre qui n’est pas exempt d’exercice physique car il doit aussi avoir une certaine endurance. L’effort lors des courses est bref mais intense. « Ça maintient quand même, moi à 64 ans ça va, j’arrive encore à courir", confie Nicolas, dresseur canin. "Et puis, c’est l’ambiance ! Moi ça fait 30 ans que j’en fait."

Ce championnat d’agilité canine a lieu une fois par an dans cette fédération, pour certains, il est la concrétisation de plusieurs années de travail.