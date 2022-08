À combien faut-il rouler? à Wavre, un panneau de signalisation "oublié" dans un fossé depuis près d'un an sème le doute

Comme dans d'autres villes, la vitesse à Wavre est limitée à 50 km/h. Problème: le panneau qui indique que vous pénétrez dans une agglomération n'est plus à sa place. Suite à des travaux, il se trouve dans un fossé le long de la route depuis presque un an. "Le macadam a été refait. Les autorités ont enlevé le panneau marquant le début de l'agglomération qui, depuis un an, se trouve invisible dans le fossé", éclaire Me Bruno Gysels.

Cet avocat spécialisé en circulation routière a interpellé la ville de Wavre. Il affirme ne pas avoir eu de réponse. Selon lui, l'absence de cette signalisation a cependant bel et bien des conséquences. "Depuis un an, la vitesse à Wavre est donc de 90 km/h", assure Me Bruno Gysels, avocat en circulation routière.

Cette limitation de vitesse de 90km/h est donc effective jusqu'au panneau de limitation de vitesse suivant. Mais cela peut poser problème dans certains quartiers résidentiels proches de ce panneau. "Beaucoup de personnes roulent à plus de 50km/h. Il faut être très prudent", témoigne une riveraine.

Une route toujours en chantier

Les automobilistes qui ignorent cette absence de signalisation ne sont pourtant pas en faute. Selon Me Bruno Gysels, ils sont dans leur droit. "Ça veut dire que si quelqu'un se fait flasher à 70km/h, il ne sera pas en infraction car la limitation de vitesse est à 90 au lieu de 50 comme c'était le cas lorsque le panneau était placé il y a plus d'un an", assure-t-il.

De son côté, la Ville de Wavre nous répond que la route où se trouvait ce panneau est une voirie régionale. Elle est toujours en chantier à certains endroits. Les autorités nous précisent cependant qu’elles vont insister auprès de la région pour replacer rapidement ce panneau d’agglomération.