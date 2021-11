Chastre: une nouvelle boulangerie sur le site de la gare

A Chastre, trois femmes se lancent le défi d'ouvrir une boulangerie sur le site de la gare. L'objectif est de créer du lien grâce à ce commerce de proximité.

La reconversion est étonnante pour ces trois nouvelles boulangères. L'une était policière, l'autre retraitée et la troisième formatrice dans une école spécialisée. Les trois amies ont décider d'ouvrir une boulangerie sur le site de la gare de Chastre. Elles se sont installées dans l'ancienne salle des guichets. Le petit local pourra abriter un atelier et un comptoir suffisant pour servir la clientèle. Leur idée est de créer du lien via ce commerce de proximité. La demande est forte pour les commerces locaux dans le village. Idéalement située, la boulangerie est accessible aux habitants du quartier mais aussi à tous les navetteurs qui prennent le train.

L'ouverture est prévue pour ce vendredi 19/11.