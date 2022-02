Jodoigne: 6 ans fermes pour avoir violé régulièrement la sœur de sa compagne de ses 5 à ses 7 ans

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné jeudi un habitant de Jodoigne, né en 1964, à 6 ans d'emprisonnement ferme pour des faits de viol et d'attentats à la pudeur commis de 2007 à 2010 sur la soeur de sa compagne de l'époque. Lorsque les faits ont commencé, la victime n'avait que 5 ans. Le tribunal a également ajouté 6 mois de prison pour sanctionner la prévention de détention d'images pédopornographiques. En 2016, le prévenu avait déjà écopé de 10 mois d'emprisonnement avec sursis pour attentat à la pudeur.

La victime a révélé avoir fait l'objet d'attouchements et de viol de la part de l'ancien compagnon de sa soeur alors qu'elle était devenue adolescente, et que ses parents ont évoqué l'idée qu'elle consulte un gynécologue. Elle a fondu en larmes et expliqué que de ses 5 à ses 7 ans, lorsqu'elle dormait chez sa soeur plus âgée et que celle-ci devait s'absenter pour son travail, son agresseur lui demandait de venir dans son lit et lui imposait des actes sexuels. Il la menaçait également pour qu'elle ne parle pas. La jeune fille avait également consigné ces révélations dans un journal intime.

Entendu par les policiers, le suspect, lui, a nié tout en bloc. Il a confirmé qu'il arrivait, lorsque sa compagne de l'époque devait s'absenter pour le travail, que sa jeune soeur dorme dans le même lit que lui. Mais il affirmait que rien ne s'était passé.

"Nous sommes face à des faits très graves et à un prévenu qui nie totalement. Y compris la détention de documents pédopornographiques alors qu'ils ont été trouvés dans son ordinateur: il prétend que c'était de la simple curiosité. Nier, c'était déjà son attitude dans le dossier jugé en 2016. Il y a une absence totale de remise en question", avait requis la substitut à l'audience.

La peine de six ans de prison ferme infligée jeudi au Jodoignois est conforme aux réquisitions du ministère public. L'arrestation immédiate a été sollicitée par le parquet dans la foulée du prononcé du jugement, mais le tribunal ne l'a pas ordonnée.