Les 24 heures vélo de Louvain-la-Neuve reportées au mois de mars 2022

Les organisateurs des 24 heures vélo de Louvain-la-Neuve ont décidé de reporter l'édition de cette année à mars 2022 afin de mettre "toutes les chances de notre côté pour pouvoir organiser un événement qui satisfera le plus grand nombre possible", a rapporté mardi Lucie Drygalski, la présidente du Cercle sportif étudiant (CSE), auprès de la RTBF. Selon le média public, les dates du 9 et 10 mars sont pour le moment envisagées.



La décision a été prise après consultation, notamment, des autorités communales, de la police et de l'université. Le CSE a estimé ne pas avoir assez de temps pour adapter, avant octobre, au contexte sanitaire actuel, l'événement, qui peut accueillir habituellement jusqu'à 40.000 personnes. L'année dernière, les 24 heures vélo avaient dû être annulées en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus.