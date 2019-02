Nivelles - Genappe: vols de plaques, de GPS et cambriolages, les délits se multiplient

Stephan nous a signalé des vols de plaques d’immatriculation dans le quartier de la Maillebotte à Nivelles, via le bouton orange Alertez-nous. La police confirme, il y a bien eu quatre plaques volées entre dimanche et lundi. Elle soupçonne "un trafic".

Depuis quelques mois, la zone de police de Nivelles-Genappe est en proie à une vague de vols. Cambriolages, vols de plaques ou de GPS, les faits sont nombreux. Plusieurs bandes séviraient dans le coin. Le chef de corps, le commissaire Pascal Neyman, parle de recrudescence de faits criminels: "La fin de l’année 2018 et le début de l’année 2019 ont été marqués par le nombre de faits de vols. C’est la raison pour laquelle notre service d’enquêteurs travaille activement sur ces faits depuis plusieurs semaines".

Le chef de corps poursuit : "Ce n’est pas évident parce qu’il y a différentes pistes et il ne s’agit pas d’une seule bande ou d’un seul auteur impliqué dans ce cadre. Nous avons des caméras ANPR (système de reconnaissance automatique de plaques d’immatriculation) qui reconnaissent le passage de certains auteurs et certains véhicules sur l’ensemble de notre territoire, pas uniquement dans notre zone de police. Notre objectif à terme, c’est de quadriller vraiment tout le territoire du Brabant wallon de ces caméras pour permettre d’identifier le plus vite possible les auteurs".