"Station de métro bloquée, une personne décédée": que se passe-t-il à la station de métro Ossegem ce jeudi matin?

"Station de métro Ossegem bloquée ce matin, aucun métro ne fait arrêt dans cette station. Une personne décédée", nous écrit Francis via le bouton orange Alertez-nous.

Informations prises auprès de la Stib, sa porte-parole An Van Hamme nous indique qu'une personne a effectivement fait un malaise ce jeudi matin, aux alentours de 6h, à la station de métro Ossegem à Bruxelles. "La personne était assise sur un banc et malheureusement, elle a fait un malaise et est décédée", nous explique An Van Hamme.

Pour laisser les services de secours intervenir, la station a temporairement été fermée au public et n'était plus désservie par le métro. Mais vers 6h45, la station a pu rouvrir et le métro s'y arrête à nouveau.