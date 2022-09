Bruxelles: trois appartements inhabitables en raison d'un incendie

Un violent incendie a ravagé les terrasses d'un immeuble de sept étages, à l'angle du boulevard Émile Jacqmain et du boulevard d'Anvers à Bruxelles, mercredi soir, selon les pompiers. Il n'y a pas eu de victimes, mais trois appartements sont actuellement inhabitables.

Le feu s'est déclaré peu après 23h00, sur la terrasse d'un appartement au troisième étage. Lorsque les pompiers sont arrivés sur les lieux, l'incendie était pleinement développé et se propageait à la terrasse d'un appartement voisin et à celle de l'appartement situé au-dessus. La zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles s'est également rendue sur place pour aider les habitants à évacuer l'immeuble. Ceux-ci, tous indemnes, ont été accueillis dans un hôtel voisin pendant que les pompiers éteignaient l'incendie. Les pompiers sont venus à bout des flammes, mais trois appartements sont temporairement inhabitables. Non seulement les balustrades et le sol des terrasses ont été détruits, mais les appartements eux-mêmes ont été endommagés par la fumée et la chaleur. Les magasins au rez-de-chaussée ont, eux, été épargnés.









Photos SIAMU