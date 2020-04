Coronavirus à Bruxelles: une maison de repos sur deux touchée, certains hôpitaux sont pleins

Certains hôpitaux bruxellois sont pleins et le plan de répartition hospitalière a été activé comme prévu, a indiqué le ministre de la santé bruxellois Alain Maron ce matin sur Bel RTL, ce qui signifie que patients sont déplacés vers des hôpitaux où il y a des places disponibles. Si tous les hôpitaux de Bruxelles sont saturés, alors des patients seront déplacés vers les hôpitaux d'autres provinces en Flandre et en Wallonie, rappelant que le taux de saturation des hôpitaux au niveau belge n'était pas du tout atteint (environ 50-60%), ce qui offre d'importantes possibilités de déplacement de malades.

Le ministre a précisé que, même si grâce au confinement il y a de moins en moins de personnes qui entrent à l'hôpital, celles qui sont déjà hospitalisées ne sortent pas vite. Les hospitalisations liées au coronavirus sont relativement longues. Dès lors, le nombre d'hospitalisations continue d'augmenter. "Il y a trop peu de personnes qui sortent de l'hôpital", a expliqué le ministre. Une structure intermédiaire consistant en des hôtels et maisons de repos vides pourrait être mise en place dès lundi afin d'accueillir des patients guéris qu'on sortirait plus vite de l'hôpital et qui resteraient dans ces établissements, soignés par du personnel médical, avant un retour définitif chez eux. Cela concernerait notamment des personnes guéries mais qui ont perdu de l'indépendance et qui craignent de rentrer chez elles toutes seules.

Interrogé par le journaliste politique Fabrice Grosfilley, le ministre a déclaré qu'environ une maison de repos (il y en a 146 dans la région) sur deux était touchée par le coronavirus. On estime à une soixantaine le nombre de décès confirmés Covid-19 et à une cinquantaine le nombre de décès suspects dans les homes de la capitale.