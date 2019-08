Un problème technique a bloqué tout le système à Zaventem: des vacanciers ont dû décoller sans leurs bagages à bord

Quelque 6.000 bagages de Brussels Airlines sont restés bloqués samedi à l'aéroport de Zaventem en raison d'un problème au niveau du système de traitement des valises, a indiqué la porte-parole de Brussels Airlines, Wencke Lemmes. Selon elle, la compagnie aérienne fait maintenant tout ce qui est en son pouvoir pour acheminer ces valises à destination le plus rapidement possible et ce, également, via d'autres compagnies aériennes.

La porte-parole a également précisé que la situation de la compagnie aérienne - qui effectue jusqu'à 300 vols par jour - est différente de celle d'un tour-opérateur où tous les passagers voyagent vers une seule destination. "Plus de la moitié des passagers qui volent avec nous sont des passagers en transit, ils doivent donc encore effectuer une escale. Cela complique énormément les choses", explique-t-elle.

Le tour-opérateur TUI, qui avait précédemment affirmé qu'il n'avait subi aucun impact, a finalement signalé ne pas avoir pu embarquer 80 bagages afin d'éviter que les vols ne soient retardés, selon une porte-parole du voyagiste. "Notre personnel a travaillé d'arrache-pied pour embarquer le plus de bagages possible", indique-t-elle. Du côté de l'aéroport, on explique qu'il n'est pas encore possible de donner un chiffre définitif du nombre de bagages bloqués. Vers 16h, Brussels Airport livrait le chiffre provisoire de 4.000 à 5.000 valises. Une petite centaine de vols ont dû partir sans, ou avec une partie des bagages de leurs passagers. Depuis 15h, les vols partent normalement avec leurs valises, selon les informations de Brussels Airport.

Ce samedi matin vers 6h, à l'entame d'une journée de grosse affluence, la sangle d'une valise s'est détachée et a bloqué le système de bagages de l'aéroport en l'endommageant. Trois heures de réparation ont été nécessaires. Depuis 9h ce matin, les opérations avaient graduellement repris.