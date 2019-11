Depuis le mercredi 24 mai 2017, Firdaous B., une jeune fille âgée de 14 ans a quitté son domicile situé à Uccle. Depuis, elle ne s'est plus manifestée.

Firdaous mesure environ 1m60 et est de corpulence très mince. Elle a les yeux foncés et les cheveux mi-longs qu'elle porte attachés.

Aucune description vestimentaire n'a pu être établie. Il se pourrait qu'elle porte un niqab brun foncé et des gants noirs.