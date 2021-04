La plateforme de rendez-vous pour une vaccination "last minute" bientôt accessible pour la population bruxelloise

Les Wallons et les Flamands ont déjà accès à la nouvelle plateforme Q-VAX depuis quelques jours. Une plateforme qui permet de s'inscrire pour recevoir une dose de vaccin résiduelle. A Bruxelles par contre, cette inscription se fait sur un autre site. La plateforme porte le nom de DOCTENA. Elle sera accessible aux Bruxellois à partir du lundi 19 avril.

En revanche, les médecins généralistes en Région bruxelloise peuvent déjà y inscrire leurs patients dès ce lundi 12 avril. Il s'agira uniquement des patients qui seront vaccinés à domicile, car ils ne sont pas en mesure de se déplacer jusqu'à un centre de vaccination.

Dès le 19 avril, la plateforme sera accessible au reste de la population. La procédure d'inscription sera plus simple et plus rapide, selon les autorités. Seul le numéro de registre national sera nécessaire. "Même si les personnes n'ont pas reçu d'invitation, les personnes éligibles à la vaccination pourront s'inscrire sur la plateforme rapidement, en quelques clics, et prendre rendez-vous", détaille Inge Neven, la responsable du service d'hygiène de la Commission communautaire commune. "On veut vraiment rendre l'inscription la plus simple possible, avec le numéro de registre national, pour arriver à un taux de vaccination supérieur."