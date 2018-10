Un individu agresse violemment une mère et son bébé de deux mois à Ixelles

Un homme a violemment agressé une mère et son bébé de deux mois dimanche soir, vers 22h00, dans la rue Lesbroussart à Ixelles. L'individu a frappé la victime dans le ventre et renversé la poussette. L'enfant, qui était attaché, n'a pas été blessé et le voleur a pu être interpellé, après avoir fait une autre victime.

Le malfaiteur a tenté de voler le GSM de la victime qui refusait de lui donner. Il l'a alors jetée au sol et frappée à l'abdomen.

Une heure plus tard, un homme qui venait d'être extorqué a interpellé une patrouille de police dans la rue de l'Eté. Un jeune l'avait forcé à entrer dans un magasin pour acheter une canette de bière et lorsque la victime avait sorti un billet de 50 euros à la caisse, le voleur l'avait arraché de ses mains avant de s'enfuir. Les policiers ont fouillé les alentours et retrouvé le jeune homme. Il était en possession d'un billet de 50 euros mais ne savait pas où il avait obtenu. L'argent a été rendu à la victime et l'homme, qui a pu être identifié, répondait précisément à la description faite par la jeune mère plus tôt. B.P., âgé de 24 ans, a été interpellé et mis à la disposition du parquet.