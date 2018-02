Un jeune homme tombe d'un toit de la VUB à Ixelles: il est dans un état critique

Un jeune homme est tombé d'un toit de la VUB (Vrije Universiteit Brussel), tard dans la soirée de jeudi, a indiqué vendredi l'université sur son site internet. Il est dans un état critique. La victime s'est rendue illégalement avec un autre jeune homme sur le toit d'un bâtiment de la faculté des sciences humaines via une passerelle. Aucun des deux n'est étudiant à la VUB. La victime est tombée du 5e au 1er étage. Elle a traversé un dôme en verre. Son ami a prévenu la police et les services de secours. A cause des nombreux débris de verre, une aile de la bibliothèque était fermée vendredi.