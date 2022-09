Un site internet pour trouver des merveilles: l'idée originale lancée par Maud et son amie

À Schaerbeek, on trouve l'entrepôt de Magazzino. Il ne s'agit pas d'une personne, mais bien d'un site internet sur lequel on peut trouver toutes sortes de trésors.

"On récupère des éléments de décors qui sont créés dans le milieu du cinéma, du théâtre, de l'événement, etc et qu'on remet sur le circuit en les louant ou en les revendant à des personnes du même milieu ou à des particuliers", explique Maud Piette, la co-fondatrice.

D'habitude, ce genre de décors sont jetés faute de temps et/ou d'espaces de stockage.

Magazzino propose des environ 200 panneaux, une cinquantaine de portes,une trentaine de fenêtres, des chaises, des tapis et même des escaliers complets.

Un dossier a été remis récemment chez Be Circular pour trouver un lieu plus grand.