DJ, de nombreux participants et pas de distanciation: une fête clandestine a été organisée au Wolf à Bruxelles

Une fête clandestine s'est déroulée ce samedi en fin de journée à Bruxelles. Vous êtes nombreux à nous avoir contactés via le bouton orange Alertez-nous. La fête s'est déroulée au Wolf, un food market situé rue Fossé aux Loups dans le centre de Bruxelles.

Sur place, de nombreux participants se sont réunis. La distance sociale n'était pas respectée et le masque n'était pas non plus porté en dépit des règles sanitaires en vigueur.

Prévenue, la police a contacté le propriétaire pour demander mettre fin à la fête. À l'arrivée des forces de l'ordre vers 20h, plus personne n'était présent.