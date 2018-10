Une personne poignardée à Uccle: elle aurait refusé de donner son GSM à son agresseur

Un vol avec violence a eu lieu à Uccle lundi soir. Une personne a été poignardée dans le bas du ventre.

Lundi soir, de nombreuses personnes ont contacté la rédaction via le bouton orange Alertez-nous afin de signaler la présence d'un hélicoptère à Uccle. L'appareil survolait le quartier du square des Héros lundi vers 21h30. "Il s'agit d'un vol avec violence. Un dossier pour tentative de meurtre a été ouvert", nous précise le parquet.



La victime est une personne âgée de 20 ans. Elle aurait été agressée par un individu qui aurait tenté de lui arracher son GSM. "La victime qui aurait refusé de remettre son GSM à son agresseur aurait reçu un coup de couteau dans le bas du ventre. Ses jours ont été pendant quelques heures en danger, mais ce ne serait plus le cas. Un périmètre de sécurité a été installé. Nous avons également demandé la descente du laboratoire et la saisie des vêtements portés par la victime. Nous recherchons toujours activement l’auteur de l’agression", ajoute le parquet.