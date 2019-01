Violente agression place Rogier à Saint-Josse: la police intervient juste à temps

La cellule communication de la zone de police Bruxelles-Nord nous informe de l'arrestation de trois individus ce samedi très tôt le matin. "Dans la nuit de vendredi à samedi 12 janvier 2019, au petit matin, les policiers du Dispatching zonal de la police locale constatent en direct une agression violente Place Charles Rogier à Saint-Josse-ten-Noode. Plusieurs suspects agressent un individu dans le but de lui voler son GSM et son portefeuille", indique la police.



Trois patrouilles sont envoyées sur place. Une fois sur les lieux, les suspects ont cependant pris la fuite. La victime a été prise en charge par les services de secours. "Les jours de la victime ne sont pas en danger et elle a pu sortir de l’hôpital le samedi matin", précise la police de la zone Bruxelles-Nord.



Après quelques minutes de recherches dans les environs, "les policiers vont interpeller trois suspects masculins sur base des images des caméras de surveillance, M. I., 19 ans, M. K., 21 ans et A. I., 18 ans. Après leurs auditions, M. I. et M. K. ont été mis à disposition du juge d’instruction et placés sous mandat d’arrêt", souligne la zone de police.