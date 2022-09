"Je pensais que c'était un jouet pour chien": un habitant d'Anvers trouve un serpent dans sa chambre

Drôle de surprise pour Joachiem Broos de la région de Ekeren (Anvers). Le jeune homme, boulanger de formation, a eu un véritable choc lorsqu'il a trouvé dans sa chambre un serpent d'au moins un mètre de long (et 10 centimètres d'épaisseur).



D'où provient l'animal ? En réalité, le serpent appartient à ses voisins. Dans une interview au micro de Radio 2, il explique ne pas savoir depuis combien de temps l'animal se trouvait dans sa chambre. "Le chat n'a pas osé entrer dans la pièce de toute la journée", a-t-il déclaré. Joachiem aurait probablement même dormi avec le serpent dans la même pièce que lui. "J'avais fermé ma fenêtre le soir, puis je me suis endormi. À huit heures, je me suis levé, douché et habillé. Ce n'est qu'après, lorsque j'ai voulu ouvrir la porte, que mon regard est soudain tombé sur le serpent couché dans un coin."



Une mauvaise blague ? C'est ce qu'a d'abord cru le boulanger dans un premier temps en pensant qu'il avait affaire à un jouet en plastique. "Un jouet pour le chien ou quelque chose comme ça. Mais quand je l'ai touché, l'animal a rétracté sa tête." Paniqué, il s'est rué vers son téléphone pour appeler un ami, mais surtout la police. Dans un second temps, il a également décidé de poster un message sur Facebook pour tenter d'en savoir plus, mais il n'a pas reçu de réponse immédiate.



On peut très bien imaginer que les relations entre Joachiem et ses voisins soient aujourd'hui compliquées. Pas du tout ! En fin de compte, il s'est avéré que c'était un serpent apprivoisé. "Mais cela n'enlève rien au fait que je sois choqué, bien sûr", précise-t-il.