"Ta couleur ne me revient pas": 6 mois requis contre un policier qui a diffusé un montage raciste de Jinnih Beels

Le ministère public a requis lundi, devant le tribunal correctionnel de Malines, six mois de prison à l'encontre de Bert V.L, un inspecteur de la zone de police Malines-Willebroek prévenu pour incitation au racisme.



En février 2017, le policier de 37 ans avait publié un montage montrant une commissaire de la zone de police Malines-Willebroeck en charge de la politique de diversité, Jinnih Beels, avec le message "Pourquoi devrais-je te donner la main? Ta couleur ne me revient pas". L'image avait circulé au sein d'un groupe WhatsApp composé de policiers. Pour le parquet, les faits sont graves. "Cette photo avec ce texte incite à la discrimination à l'encontre de Jinnih Beels et de toutes les autres personnes à la peau foncée."



Bert V.L. avait été suspendu par sa hiérarchie lorsque les faits avaient été mis au jour. Il prétend avoir voulu sensibiliser ses collègues et fait de l'humour.