Bagarre générale à Blankenberge: la commune INTERDIT les touristes d'un jour ce dimanche

Les touristes d'un jour seront interdits à Blankenberge dimanche, à la suite de la bagarre générale survenue sur une plage samedi, a indiqué dans un communiqué tard dans la soirée la bourgmestre Daphné Dumery (N-VA). Elle ne souhaite pas non plus que des trains arrivent entre 9 et 16h00.



La chaleur de ce samedi a attiré bon nombre de touristes à hauteur du Weststraattrap, à l'ouest de la commune, où une bagarre générale a éclaté en fin d'après-midi, faisant voler sable, parasols et autres projectiles. Selon les images qui circulent, un policier a également été attaqué avec un parasol.

Des fauteurs de troubles arrêtés et bannis

Selon les autorités communales, la plupart des fauteurs de troubles ont été arrêtés et bannis. "Ils ne sont donc temporairement plus autorisés à entrer sur le territoire de la commune", a précisé la bourgmestre. Il s'agirait pour la plupart de personnes ayant déjà quelques infractions pénales à leur actif. Les événements de samedi ont poussé la commune à prendre des mesures, dont l'interdiction de touristes d'un jour dimanche. "Nous avons besoin d'un temps mort", justifie la bourgmestre.

Avoir "une raison valable" pour accéder à la station balnéaire

Seuls les habitants, les propriétaires d'une seconde résidence ou les touristes qui restent plusieurs jours seront autorisés dimanche. Des contrôles de police sont prévus aux différents accès à la station balnéaire. "Quiconque vient à Blankenberge doit donc avoir une raison valable pour y accéder. Avec cette mesure, nous tentons de rétablir le calme." La commune demande aussi aux de ne pas laisser de trains y arriver entre 9 et 16h00. "Nous attendons un signal clair."