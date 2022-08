Deux conducteurs interceptés à Tongres avec des amendes impayées pour près de... 130.000 euros

Deux voitures ont été saisies mercredi à Tongres parce que leurs conducteurs ne pouvaient pas payer les amendes pénales ouvertes à leur nom. Le montant cumulé de leurs amendes impayées s'élevait à près de 130.000 euros, a indiqué la police locale.

La police locale de Tongres-Herstappe, la police fédérale et l'administration des douanes et accises ont mené une action de grande envergure aux entrées et sorties de l'autoroute E313 à Tongres.

L'objectif était de procéder à d'éventuelles interceptions de drogues, d'importantes sommes d'argent, d'alcool et de diesel rouge, ou encore d'enrayer des tentatives de trafic d'êtres humains. Cette action baptisée "Joint Forces" était la première du genre en Belgique. Cinquante agents ont participé aux contrôles.