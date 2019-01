L'explosion dans une entreprise à Anzegem a fait 1 mort et 4 blessés graves

Une explosion a eu lieu dans une entreprise à Anzegem qui fabrique des portes et des fenêtres. Trois personnes ont été grièvement blessées, et une plus légèrement. La commune a déclenché le plan d'urgence.

Un silo en feu est à l'origine de l'explosion survenue à l'entreprise Pouleyn à Anzegem (Flandre Occidentale), selon les pompiers de la zone Fluvia. L'incendie s'était déjà déclaré jeudi dans le réservoir. Les pompiers se sont rendus sur place et ont chargé l'entreprise de vider le silo, mais les braises ont visiblement continuer à se consumer dans la nuit de jeudi à vendredi. Quatre employés ont été blessés: deux souffrent de brûlures graves et deux autres ont été légèrement blessés. L'origine du feu n'est toutefois pas connue.



"Il y a un important dégagement de fumée, qui est non toxique. Les services de secours sont présents en masse", a souligné le bourgmestre de l'entité Gino De Vogelaere qui a activé le plan communal d'urgence. Selon le maïeur, une firme externe aurait ouvert, pendant le nettoyage, une trappe du silo qui aurait alors explosé, vendredi aux alentours de 08h00.



La commune a déclenché le plan d'urgence. "Il y a eu une explosion à Pouleyn. Il y a plusieurs blessés et le plan d'intervention médical a été lancé. Selon le service d'incendie, la fumée n'est pas nocive. Dès que nous aurons plus d'informations, nous vous les communiquerons", écrit la commune sur Facebook.

A 10h15, la commune notifiait que 4 personnes ont été grièvement blessées. "Elles ont été transférées dans différents hôpitaux. La famille a été informée", note-t-elle.