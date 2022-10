Images interpellantes à Bruges: un cycliste accroché à une BMW a été trainé sur plus d'un kilomètre (vidéo)

Des images très interpellantes à Bruges. Une altercation a eu lieu entre un cycliste et un automobiliste sur la route. Le cycliste accroché à la voiture a été trainé sur plus d'un kilomètre avant de tomber.

La vidéo postée sur les réseaux sociaux commence avec l'altercation. Quand le feu passe au vert, l’automobiliste tente de s’éloigner, mais le cycliste refuse de le laisser passer et s’accroche au véhicule. Malgré ça, le conducteur poursuit sa route.

"Ce que nous voyons sur ces images est très dangereux. Nous n’allons pas porter de jugement sur le reste, mais c’est vrai que c’est spectaculaire. Ce n’est pas tous les jours que quelqu’un s’accroche à une voiture, ce qui d’ailleurs est très dangereux. Nous pouvons nous réjouir que les conséquence sne soient pas plus graves", déclare Lien Depoorter, la porte-parole de la police de Bruges.

Le cycliste lâche prise et tombe sur le côté de la route. Les images accélérées montrent le trajet pendant lequel il est resté accroché à la voiture. Un parcours d’un kilomètre. Il s’en sort indemne, mais ses chaussures de sécurité sont détruites.

Interrogé par nos confrères de VTM, le cycliste dit avoir voulu interpeller le conducteur alors qu’il était sur le point de rouler sur la piste cyclable.

"Peu après l’incident, le conducteur et le cycliste ont été entendus par la police. Maintenant, on va pouvoir en savoir un peu plus sur cette bagarre. Nous avons les images et les déclarations. Nous allons assembler toutes les pièces du puzzle. Un procès-verbal a été rédigé", ajoute Lien Depoorter.



Le procureur général décidera si l’affaire doit être portée devant les tribunaux.