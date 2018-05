La mariée refuse de serrer la main de l'échevin à Malines: pas de mariage

L'échevin de l'Etat civil de Malines a refusé lundi de célébrer un mariage car la future mariée a refusé de lui serrer la main en raison de ses convictions religieuses.



Le couple s'est présenté lundi matin à l'Hôtel de Ville de Malines où l'échevin de l'Etat civil, Marc Hendrickx (N-VA), les a accueillis par une poignée de main. Lorsque la future épouse a refusé de lui serrer la main, l'échevin a refusé de célébrer le mariage. "Je lui ai expliqué qu'il s'agissait d'une affaire civile qui n'avait rien à voir avec la religion et que se serrer la main était une marque de respect", explique l'échevin. "J'ai donné quelques minutes au couple pour réfléchir mais rien n'y a fait: la dame ne voulait pas me serrer la main parce que sa religion le lui interdisait. J'ai donc refusé de célébrer le mariage".



Peu d'alternatives s'offrent cependant au couple car tous deux habitent à Malines et la loi stipule que le mariage doit être célébré dans le lieu de résidence de l'un des deux conjoints.