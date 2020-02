Tempête Ciara: suivez la situation en Flandre

La tempête Ciara se déchaîne sur l'ouest de l'Europe. En Belgique, les précipitations et les rafales deviendront plus intenses dans la soirée de ce dimanche et dans la nuit. Les rafales pourront atteindre les 130 km/h durant la nuit. Un front froid accompagné d'un risque d'orages pourra également s'abattre dans la nuit et lundi dans la matinée.

Nous suivons la situation en Flandre

Déjà 130 appels pour les pompiers anversois

Les premiers dégâts ont été répertoriés dans la province d'Anvers. Les pompiers ont déjà reçu 130 appels: principalement pour des chutes d'arbres ou des matériaux de construction envolés. A Mortsel, un combi de police a fait les frais d'une chute d'arbre.

Le combi venait d'arriver sur une intervention, il n'y avait plus de policiers à l'intérieur et personne n'a été blessé. Toujours à Mortsel, des débris se sont envolés jusque sur les rails de la ligne 27, qui relie Anvers-Berchem et Kontich-Lint. Le trafic ferroviaire y est donc interrompu et les trains sont déviés par la ligne 25. A Anvers-même, le Zoo a dû être fermé à 14h.

Des clients bloqués dans un restaurant après la chute d'un arbre à Dilsen-Stokkem



Une petite cinquantaine de clients du restaurant De Litzberg à Dilsen-Stokkem (Limbourg) y sont bloqués ce dimanche après-midi après qu'un arbre est tombé sur la route d'accès à l'établissement. Ils doivent attendre que les services de secours la dégagent.

Ailleurs dans le Limbourg, on évoque comme un peu partout en Belgique des chutes d'arbres, des panneaux de signalisation envolés ou des toitures endommagées. A Lanaken, le bourgmestre a annoncé que tous les établissements scolaires et d'accueil d'enfants garderaient portes closes lundi par mesure de précaution.

Vos témoignages

19h14 - "Toit arraché à moitié à Dilbeek, pas loin de la chaussée de Ninove", a témoigné Fanny.

16h27 - "Une structure s'est effondrée sur la chaussée à Gand".

12h47 - "Premiers arbres sur la route à Rhode-Saint-Genèse avec dégâts sur un véhicule parqué. Dégagement de chaussée rapide par les pompiers accompagnés de la police", nous a transmis Jérôme.