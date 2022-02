Tragique accident à la gare d'Anvers-Central: un enfant est décédé après avoir été heurté par un train

Un accident de personne s'est produit dans le tunnel sous la gare d'Anvers-Central, lundi après-midi, a indiqué le gestionnaire du réseau ferroviaire Infrabel. La circulation a pu reprendre au niveau -2. L'ensemble du trafic sous-terrain avait auparavant dû être suspendu.



La réouverture du -2 rend possible le trafic vers et depuis les Pays-Bas. Des trains peuvent également à nouveau circuler vers et depuis Bruxelles sans devoir contourner la gare centrale d'Anvers. Le niveau -1, et donc les quais qui s'y trouvent, reste inaccessible. Les circonstances de l'accident ne sont pas encore connues. La victime aurait été heurtée dans le tunnel qui mène à la gare, et non depuis le quai.

Georges Gilkinet (Ecolo), le ministre fédéral de la Mobilité, a précisé que la personne décédée serait un enfant. "Tellement tragique. Toutes mes pensées vont à la famille", a-t-il écrit sur Twitter.