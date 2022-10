"Acanalonia conica": qu'est-ce que ce nouvel insecte exotique découvert en Flandre?

Une nouvelle cicadelle verte exotique, nommée "Acanalonia conica", a été découverte à Schelle (province d'Anvers) mardi passé grâce à l'observation d'un citoyen, a indiqué lundi Natuurpunt dans un communiqué.

L'observateur a posté une photo de l'animal sur l'application ObsIdentify qui reconnait et stocke les images d'animaux sauvages et de plantes, a précisé l'organisation de protection de l'environnement. "Les cicadelles sont des insectes généralement assez petits et sautillants qui vivent du jus des plantes. Il en existe plus de 400 espèces en Belgique. De nouvelles espèces sont régulièrement découvertes", a ajouté Natuurpunt.

C'est la troisième fois que cet animal est remarqué en Belgique. Il est déjà apparu en France et en Autriche. "Les espèces exotiques sont réputées pour faire fuir les espèces locales", a prévenu Natuurpunt. "Il reste à voir si 'Acalonia conica' va également se reproduire ici." L'espèce semble pour l'instant ne pas faire concurrence aux espèces locales, selon l'organisme.