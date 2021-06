Une commémoration en l'honneur de Jürgen Conings s'organise sur les réseaux sociaux: elle ne pourra avoir lieu

La commémoration prévue dimanche dans le Dilserbos en l'honneur de Jürgen Conings ne pourra pas avoir lieu, a indiqué vendredi la bourgmestre de Dilsen-Stokkem, Sofie Vandeweerd (Open Vld). La commune n'a en effet reçu aucune demande concernant l'événement, qui circule sur les réseaux sociaux. La police a de plus émis un avis négatif.



"Nous ignorons quels individus ou organisations sont derrière cette commémoration. Nous ne pouvons réaliser aucune évaluation de l'impact de l'événement", a justifié la bourgmestre.

"Avant tout, nous voulons éviter que l'ordre et la sécurité publics soient perturbés. Nous avons vu un seul appel sur les réseaux sociaux. Il n'y a eu aucune possibilité de se concerter avec les personnes qui en sont à l'origine. La compagne de Jürgen Conings a de plus appelé au calme et à la sérénité. Elle ne veut pas être associée à certains groupes ou idéologies. Il y a par ailleurs un dernier salut organisé à Maasmechelen ce soir."

La police sera présente aux abords du Dilserbos dimanche pour empêcher un éventuel rassemblement.