Deux pannes simultanées privent des foyers d'électricité à Gerpinnes et sur une partie de Dour

Plusieurs lecteurs nous ont contactés via le bouton orange Alertez-nous, ce dimanche en fin d'après-midi, pour nous signaler une panne de courant. Certains, comme Maxime, se situent à Gerpinnes et dans ses environs. D'autres ont fait état d'une coupure de courant à Dour et dans les localités voisines.

"Oui, on doit gérer deux pannes de courant en ce moment", nous a indiqué Jean-Michel Brebant, porte-parole d'Ores, à 19h15. "Les deux pannes sont dûes à des défauts sur câbles souterrains, des courts-circuits. A Gerpinnes et les communes avoisinantes, 3.000 foyers sont touchés. Nos équipes sont sur place et tout devrait être réglé à 20h. A Dour et les localités environnantes, il y a moins de foyers privés d'électricité. Les manoeuvres sont en cours et tout devrait être réglé rapidement. Le courant est déjà en train d'être rétabli chez certaines personnes", a-t-il précisé.