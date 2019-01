L'action des gilets jaunes à Mons avait bien commencé, mais "l'organisateur a rapidement été dépassé": des autopompes envoyées, 15 arrestations

Une manifestation des "gilets jaunes" s'est déroulée samedi à Mons comme annoncé sur les réseaux sociaux. Les événements, qui ont pris une mauvaise tournure au fil des heures, ont fait deux blessés dans les rangs des policiers, a indiqué lundi la police de Mons.





Tout avait bien commencé



Seize policiers avaient été initialement mobilisés pour escorter, samedi, les manifestants en gilet jaune qui avaient annoncé une action à Mons, via les réseaux sociaux. Les policiers ont encadré le cortège de la gare de Mons vers le centre-ville. "Au départ de la manifestation, de bons contacts avec l’organisateur ont permis d’engager un dialogue et de négocier un itinéraire", a précisé la zone de police Mons-Quevy.



Un itinéraire avait été négocié avec les autorités, mais de petits incidents, notamment des bagarres entre manifestants, ont éclaté en cours de route via des groupes externes aux manifestants se mêlant à l'action. La police de Mons a indiqué que "l'organisateur a rapidement été dépassé et le parcours n'a plus été respecté".





La police fédérale envoyée



La police fédérale, appelée en renfort, est intervenue avec, au total, 3 arroseuses et 72 policiers qui ont refoulé les manifestants vers la gare. Selon la police montoise, des pierres, des boulons et des pétards contenant des cailloux ont été jetés à plusieurs reprises sur les forces de l'ordre. Deux policiers ont été blessés et un véhicule de police dégradé. Les grilles du chantier de la gare ont, par ailleurs, été forcées.



"Un couple de passants a invectivé les policiers et a refusé de répondre à deux reprises aux injonctions qui leur étaient adressées. Il a donc été nécessaire de les repousser. Suite à quoi, une dame est tombée et s’est blessée à l’épaule", a précisé la police.



La police a procédé à 15 arrestations administratives. Deux personnes arrêtées étaient en possession d'armes prohibées qui ont été saisies, notamment un couteau à cran d'arrêt et un coup de poing américain. La police a indiqué qu'un procès-verbal d'infraction au règlement général de police sera rédigé à l'encontre de chacune des 15 personnes arrêtées pour participation à une manifestation non autorisée ou pour avoir circulé avec le visage masqué. "Les mesures qui ont été prises samedi en termes de maintien de l’ordre étaient nécessaires afin d’éviter les dégâts collatéraux provoqués par ce type de manifestation spontanée, hors de contrôle et généralement infiltrée par des perturbateurs, durant lesquelles il y a lieu de craindre des incidents: embarras de circulation, piéton renversé, bagarres, dégradations aux véhicules, aux vitrines et au mobilier urbain", a affirmé la zone de police.

Le bourgmestre de Mons, Nicolas Martin (PS), a condamné fermement les débordements. "Chacun a le droit d'exprimer ses revendications dans l'espace public. C'est un droit fondamental auquel je suis attaché", a indiqué Nicolas Martin. "Cela nécessite un minimum de règles telles que la déclaration au préalable de la manifestation auprès des services de police, l'identification des organisateurs, l'éventuelle organisation d'un service d'encadrement interne. Manifestement, le rassemblement des 'gilets jaunes' de ce samedi, organisé de bonne foi par des citoyens, a malheureusement été infiltré par des personnes aux intentions moins louables".