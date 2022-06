L'ancienne église de Binche va être démolie: un chantier à plusieurs "centaines de milliers d'euros"

Le parquet de Charleroi a confirmé que l'incendie de l'ancienne église de Binche est criminel. Pour l'instant, aucun suspect n'a été identifié. Par ailleurs, les experts ont rendu leur rapport. Le bâtiment est trop instable et doit être détruit.

Elle fait partie du décor. C'est la pièce maîtresse de la vue de la terrasse depuis la création du café, il y a plus de 100 ans. Dans quelques jours, tout va changer. "Elle était déjà ancienne. Le bois était déjà vieux. Et il y a eu un fameux incendie. C'est un peu triste. C'est encore un monument à Binche qui disparaît", confie Corentin Boone, patron de café.

Un incendie s'était produit le 10 juin dernier à la mi-journée dans l'ancienne église des Récollets située dans le centre de Binche. La charpente est calcinée. Des pierres ont explosé sous la chaleur. Il y a désormais un risque de chutes de débris. "Si jamais une pierre vient tomber sur quelqu'un, c'est très dangereux", estime Pol Therasse, boucher installé au pied de l’église depuis 30 ans.

L’église n’est stable. La Ville a donc pris un arrêté. Le propriétaire a l'obligation d'effectuer des travaux pour sécuriser le bâtiment mais il n’en a pas les moyens. Binche va donc la faire démolir. "Le délai est le plus rapidement possible. Le chantier pourrait durer une dizaine de jours. Et cela se chiffre en centaines de milliers d'euros", indique Laurent Devin, bourgmestre.

La Ville tentera ensuite de récupérer les sommes. Au niveau du patrimoine, l’agence wallonne a fait les constats. "Dans la mesure du possible, en respectant les mesures de sécurité, il y a des éléments patrimoniaux intéressants qu'il faudra mettre à l'abri", indique Didier Dehon, historien de l’art à l'agence wallonne du patrimoine. Il faudra également préserver des colonnettes du 16ème siècle et une chaire de vérité. Ce sauvetage s'annonce très particulier.