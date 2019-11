Les meilleurs fleuristes de Belgique se donnent rendez-vous à Mons

Mons accueille les féeries florales, organisées par l’Union Royale des fleuristes de Belgique. Pour la cinquième année consécutive et pour la première fois à Mons, les meilleurs fleuristes du pays rivaliseront d’imagination afin d’offrir au public de sublimes compositions florales. L'événement se déroule à partir du vendredi 15 au lundi 18 novembre dans le jardin du Maïeur et dans les salles de l’Hôtel de Ville.



Les salles de l’Hôtel de Ville seront décorées par de talentueux et créatifs fleuristes de la section Hainaut et Brabant Wallon de l’Union Royale des fleuristes de Belgique. Les fleuristes montois seront également invités à mettre la main à la patte avec des compositions qui s’inspireront du travail de l’architecte espagnol Santiago Calatrava, auteur de la future gare de Mons. Les écoles d’art floral, quant à elles, investiront le jardin Maïeur avec leurs travaux, imaginés à partir du Passenger d’Arne Quinze situé dans la Rue de Nimy depuis Mons 2015. Quelques milliers de visiteurs sont attendus par les organisateurs.