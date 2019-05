Marcinelle: un bus heurte un pont et reste coincé sous le R3 (photos)

Un bus transportant des personnes retraitées, parties en excursion, a heurté un pont en passant sous le R3 à hauteur de Marcinelle, mardi en fin d'après-midi.

Plusieurs policiers et ambulances ont été déployés sur place. Par chance, malgré l'aspect assez spectaculaire, l'accident n'a fait que quelques blessés légers.

Un témoin, passant sur les lieux, nous a néanmoins fait part de son mécontentement. "Depuis des années des véhicules s'écrasent sous ce pont trop bas. Le dernier c'était il y a à peine une semaine. Pourtant, un simple portique avec 2 chaînes et une planche résoudrait le problème. C'est une solution efficace et pas chère. Mais on ne fait rien, on laisse faire", nous a-t-il indiqué par téléphone.