Quatre pannes d’électricité dans le Hainaut cette nuit

La province a été touchée par 4 pannes différentes cette nuit. Environ 15.000 personnes ont été touchées au total.

Les pannes n’ont aucun lien entre elles. Il y a eu tout d’abord un court-circuit dans la région de Mons-Borinage qui a impacté environ 9.000 personnes entre 23h00 et 1h30. "La panne a touché (tout ou en partie) les communes de Tertre, Saint-Ghislain, Wasmuel, Quaregnon durant une demi-heure, de 23h15 à 23h45. Cette même panne, due à un défaut de câble à Flénu, a privé d'électricité les habitants de Jemappes, Flénu, une partie de Cuesmes et Ghlin jusqu'à 01h45 du matin. Les équipes d'Ores ont procédé au rétablissement progressif après avoir isolé la partie du réseau où se situait ce défaut dû à un court-circuit dans le câble même", a précisé le porte-parole du gestionnaire de réseau Ores, Jean-Michel Brebant.

Ensuite, au centre de Mons, un autre court-circuit s’est produit entre 5h00 et 8h00 du matin, avec environ 3000 personnes privées d’électricité. Encore autre court-circuit a touché 2.000 personnes à Tournai et enfin, à Lessines, c’est un arrachage de câble qui cause une panne toujours en ce moment.