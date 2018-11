Sept jeunes ont frappé 3 jeunes filles à la gare de Charleroi en février: les reconnaissez-vous? (vidéo)

Avis de recherche diffusé à la demande du parquet de Charleroi.

Le vendredi 02 février 2018 vers 19h15, un groupe de jeunes a provoqué une bagarre à la gare de Charleroi-Sud. Un peu après 19 heures, une jeune femme descend les escalators de la gare pour aller à la rencontre de deux amis. A peine descendue les escaliers, elle croise un groupe de jeunes qui la siffle et fait des remarques sur son physique. Quelques instants plus tard, la jeune femme accompagnée de ses deux amis, repasse devant le groupe toujours présent au même endroit. Des mots sont échangés et très rapidement le groupe de jeunes en vient aux mains. La jeune fille et ses deux amis reçoivent plusieurs coups au visage et le groupe prend rapidement la fuite en remontant les escaliers.



Le 1er est âgé d’une vingtaine d’années et est de corpulence mince. Il portait une casquette rouge ou rose avec un écusson au-dessus de la penne, un sweat-shirt jaune fluo et une veste légère de marque ‘The North Face’.

Le 2ème est âgé d’environ 20 ans et est de corpulence normale. Il a les cheveux ondulés bruns et porte une petite moustache. Il portait une veste à capuche bordée d’une fourrure et un pantalon survêtement rouge ou rose.

Le 3ème est également âgé d’environ 20 ans. Il est de corpulence normale et a les cheveux noirs. Il portait un pantalon jeans gris et une veste matelassée grise et brillante.

Le 4ème est le plus grand et est de corpulence normale. Il a une forte masse chevelue bouclée et noire. Il semble être métissé et porte des favoris. Il était vêtu d’une veste à capuche bordée d’une fourrure et d’un pantalon training avec des bandes fluorescentes jaunes.

Le 5ème est de corpulence mince . Il porte la barbe et la moustache. Il était vêtu d’un sweat à capuche.

Le 6ème et le 7ème ne semblent pas avoir pris part à la bagarre.

Le 6ème a le visage fin et ovale. Il portait un bonnet, une veste matelassée foncée et un pantalon training avec des bandes verticales jaunes fluorescentes.

Le 7ème portait une veste matelassée et un sweat à capuche noir.





Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.