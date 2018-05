Si vous croisez ce Carolo, appelez la police: il a besoin d'aide médicale et ne contrôle pas ses gestes

Le jeudi 19 avril 2018, Gérald CARLOT, un homme âgé de 39 ans, a quitté l’hôpital Van Gogh à Charleroi. Depuis, il ne s’est plus manifesté. Gérald CARLOT mesure 1m75 et est de corpulence moyenne. Il a les cheveux châtains foncés et porte des lunettes. Il a besoin de soins médicaux urgents. Suite à une maladie, il a des gestes incontrôlés.



Si vous avez des informations à communiquer à la police, vous pouvez laisser votre témoignage via ce formulaire ou en appelant le numéro gratuit 0800/30.300