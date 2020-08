Tentative de vol à main armée à La Louvière: reconnaissez-vous cet individu? (photo)

A la demande du parquet du Hainaut, nous diffusons l'avis suivant:

Le 2 avril 2020 vers 18h40, un individu a commis une tentative de vol à main armée dans une pharmacie située Chaussée de Redemont à La Louvière. L’auteur mesure environ 1m80, est de corpulence mince et a les yeux foncés. Au moment des faits, il portait un pantalon de sport foncé, une veste à capuche tricolore : un motif "camouflage" sur le dessus et sur les manches, une large bande blanche au milieu de la veste et une large bande foncée dans le bas de la veste. Il était en possession d’un sac en bandoulière.

L’auteur a pris la fuite en direction de la rue des Ateliers en compagnie d’un comparse qui l’attendait à l’extérieur.

Si vous avez des informations concernant cette affaire, vous pouvez joindre le 0800.30 300.