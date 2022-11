Un suspect de 15 ans arrêté après la mort d'un jeune à Chimay: le parquet dévoile les premiers éléments de l'enquête

Un adolescent est décédé jeudi en fin de journée à Chimay. Un autre jeune lui a donné deux coups de couteau à proximité de la gare des bus. Un suspect a été interpellé. Le parquet a donné des précisions sur l'affaire ce vendredi matin.

La scène a eu lieu jeudi vers 17h30: deux groupes de jeunes attendent à la gare des bus de Chimay. Soudain, un adolescent en attaque un autre et lui porte des coups de couteau. Le parquet a entendu des jeunes présents et le gérant d'un café où la victime s'est réfugiée. "Les jeunes se trouvaient dans deux groupes différents. À un moment donné, le suspect a quitté le groupe, il s'est éloigné et puis il est revenu cinq minutes après. Là, au moment où il est revenu, il se serait dirigé directement vers la victime et il lui aurait porté deux coups de couteau au niveau de l'abdomen", indique ce vendredi matin Sandrine Vairon, procureur du Roi de division à Charleroi.

Blessée, la victime de 16 ans se réfugie alors dans un café à proximité. Quant à l'auteur, il prend la fuite. Selon le parquet, des jeunes, témoins de la scène, ont reconnu l'individu. "La police s'est rendue à son domicile et a procédé à son interpellation", précise la procureur. Le suspect est âgé de 15 ans. Lui et la victime sont originaires de Chimay et de Momignies.

La victime a agressé le suspect début novembre

Le parquet précise ce vendredi que les deux jeunes se connaissaient et avaient déjà eu un différend. "Il semble qu'il y ait eu un conflit assez houleux entre les deux jeunes. En date du 2 novembre, notre suspect d'hier a été violemment agressé par la victime d'hier, et il lui a d'ailleurs cassé le nez à cette occasion", explique Sandrine Vairon.

Vu les circonstances, le parquet a décidé de retenir la préméditation. "Étant donné le différent qui s'était produit trois semaines auparavant et l'attitude du suspect hier, la qualification d'assassinat a été retenue", confie la procureur du Roi.

Selon Sandrine Vairon, le suspect n'est pas connu de la justice pour des infractions. Il doit être entendu ce vendredi. "Le suspect étant mineur et âgé de 15 ans, il sera présenté cette après-midi devant le juge de la Jeunesse en vue de solliciter une mesure de placement au sein d'une IPPJ", conclut la procureur.