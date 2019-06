Un incendie ravage une habitation à Bernissart: une famille se retrouve sans maison

Un incendie s'est déclaré samedi après-midi dans une maison de Bernissart (Hainaut). Le logement n'est plus habitable mais on ne déplore aucun blessé, a-t-on appris auprès des services de secours.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés samedi après-midi, vers 15h15, qu'un incendie s'était déclaré dans une maison unifamiliale implantée au n°40 de l'allée des Peupliers à Bernissart. Venant des casernes de Bernissart, Basècles et Péruwelz, un camion-échelle, deux autopompes, un camion-citerne et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur les lieux.



"Il s'agit d'une maison composée d'un rez-de-chaussée et de combles. A notre arrivée sur les lieux, des flammes sortaient par une porte vitrée à l'arrière du bâtiment. De la fumée s'échappait des combles. Les occupants étaient à l'extérieur, dans la cour. Il s'agit d'une femme et de ses trois enfants. Personne n'a été blessé", explique le lieutenant John Michel qui a dirigé l'intervention.



Le feu a pris dans le living pour une raison qui reste à déterminer. Les dégâts dus au feu, à la fumée et à l'eau sont conséquents. Le logement est inoccupable. Dans l'immédiat, les sinistrés seront relogés dans leur famille. Dès lundi, les autorités communales, qui sont descendues sur les lieux de l'incendie, se chargeront de retrouver un logement à cette famille.