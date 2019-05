Enorme opération impliquant 1.200 policiers sur le territoire belge: une organisation liée à la vente de voitures sur internet est visée

Des perquisitions ont eu lieu tôt ce matin, notamment à Gosselies, où sont installées des dizaines de caravanes, nous rapportait-on via le bouton orange Alertez-nous. Un hélicoptère de la police fédérale a également survolé la zone. La police fédérale a procédé à des opérations de contrôle, avec l'appui de la police. D'autres opérations ont aussi eu lieu à Jumet, constatait notre équipe sur place.

Plus tard dans la matinée, la police fédérale informait d'une vaste opération impliquant 1.200 policiers.

"Dans un dossier du parquet fédéral, sous la direction d’un juge d’instruction de Bruxelles, ont été simultanément organisées ce matin quelque deux cents perquisitions en Belgique, principalement en région bruxelloise, dans le Brabant Flamand ainsi que dans le Hainaut. Il s’agit d’une action de grande ampleur. Elle a nécessité l’intervention de près de 1200 policiers issus de la police fédérale et des polices locales concernées. L’action a été dirigée par la police judiciaire fédérale de Bruxelles. Des drones ainsi que deux hélicoptères ont été utilisés. Les unités spéciales d’intervention de la police fédérale sont intervenues en renfort de l’opération", a indiqué le parquet fédéral.

"Suite à une demande de coordination faite par la Belgique à Eurojust, la gendarmerie française a également déployé d’importants moyens autour de sept sites situés à proximité de la frontière belge. Plus de trente personnes ont été interpellées et mises à la disposition du juge d’instruction. Elles sont suspectées de faits d’escroquerie et d’organisation criminelle", ont ajouté les autorités.

"Les perquisitions ciblaient une organisation active dans la vente de véhicules sur internet. Les actions de cette organisation criminelle ont fait plusieurs centaines de victimes sur le territoire belge. Elles ont parfois subi des menaces ou même des actes violents", a précisé le parquet fédéral.